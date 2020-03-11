Tarihi kent korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi kent korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Tarihi kent korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Tarihi kent korona virüse karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışmaları devam ediyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam saatlerinde Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının bulunduğuna dair yaptığı açıklamanın ardından Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dezenfektasyon çalışmalarına hız kazandırdı. Geçtiğimiz haftalarda otobüs, minibüs ve duraklarda yapılan dezenfekte çalışmalarına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile parklar, bahçeler, ortak kullanım alanları ve otobüs terminali ilaçlama çalışmaları içerisine dahil edildi.


Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada çalışmaların devam edeceğini belirtilerek, "Bu iş için bir ekip oluşturuldu. Bu ekipler rutin olarak ortak kullanım alanlarında çalışmalar yapıyorlar. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler doğrultusunda kentimizde herhangi bir vak'a yok. Bizler de elimizden gelen önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın da hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor. Elleri sık sık sabunla yıkanmalı ve ortak kullanım alanlarında tedbirli olunması gerekiyor" denildi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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