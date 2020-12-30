Tarihi kent Mardin'in mimari dokusu ortaya çıkarılacak - Son Dakika

Tarihi kent Mardin'in mimari dokusu ortaya çıkarılacak

30.12.2020 10:17
Tarihi kent Mardin'in mimari dokusu ortaya çıkarılacak, System.String[]

Hoşgörü kenti tarihi Mardin'in mimari dokusunu bozan 240 yapının yıkımı gerçekleştirilecek.

Hoşgörü kenti tarihi Mardin'in mimari dokusunu bozan 240 yapının yıkımı gerçekleştirilecek.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında, dantel gibi işlenen taşların her mevsim ayrı renge dönüşmesiyle ziyaretçilerine adeta tarihe yolculuk yaptıran kentin, mimari dokusunu ortaya çıkarılabilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, tarihi dokuların siluetini bozan görüntülerin ortadan kaldırılması için yoğun bir çalışma başlattıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ödenek gönderdiğini belirterek, ödenek ile bugüne kadar tespit edilen 240'a yakın yapının yıkılacağını söyledi.

Bu yapıların sahibi vatandaşların da yardımcı olduğunu aktaran Demirtaş, tüm ilgili kurumlar ve vatandaşlarla şehri çok daha iyi bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Tarihi yapıların her açıdan daha iyi görünmesi ve kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Demirtaş, "Ülkemizin en önemli turizm şehirlerinden birisi olan Mardinimizi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini cezbedecek ve turizm potansiyelini her geçen gün katlayan bir şehir statüsüne getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.

Mardin Değerlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Beşir Güneş de uzun zamandır bekledikleri çalışmanın nihayet başlayacağını, yıkım çalışmasının kentte olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Mardin'in, dilleri ve dinleri bünyesinde barındıran ve kökeni eskilere dayanan bambaşka bir şehir olduğunu anlatan Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mardin tarihi yapıları ve sokaklarıyla dünyaya örnek teşkil eden bir şehir. Bu tarihi dokuyu, tarihi yapıyı ortaya çıkarmak bizim asli görevlerimizin başında geliyor. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Valiliğimize çok teşekkür ediyorum."

Güneş, çalışmanın, kent turizminin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Gözal Turizm seyahat acentesi yetkilisi Fehmi Sincar da kente gelen turistlerin en büyük şikayetinin görüntü kirliliği olduğunu söyledi.

Tarihi yapıların önünü kapatan, manzarayı kirleten betonarme yapıların yıkılmasının kente ciddi katkı sağlayacağı aktaran Sincar, "Bunların yıkılmasının, pandemiden sonraki dönemde turizme çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunlar bitirilince şehrin güzelliği ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Mahmut Demirtaş, Turizm, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi kent Mardin'in mimari dokusu ortaya çıkarılacak - Son Dakika


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