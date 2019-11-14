Son Dakika Haberleri: Tarihi kent Safranbolu'da yangın dolapları tahrip edildi
Son Dakika Güncel Tarihi kent Safranbolu'da yangın dolapları tahrip edildi

Tarihi kent Safranbolu'da yangın dolapları tahrip edildi

6 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından ulaşımın zor olduğu mahallelere yerleştirilen yangın dolapları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Tarihi kent Safranbolu'da yangın dolapları tahrip edildi, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından ulaşımın zor olduğu mahallelere yerleştirilen yangın dolapları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.


Safranbolu'da itfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği, esnafların ve trafiğin yoğunluğu olduğu, gerektiğinde anında müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanmak amacı ile yerleştirilen yangın dolapları tahrip edilmeye başlandı. Kapaklarının açılmaya zorlandığı yangın dolaplarının tahrip edilmesini gören itfaiye ekipleri şaşkınlık yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan tahrip sonrası ekipler inceleme çalışması başlattı. - KARABÜK

Safranbolu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:44 Kaynak: İHA
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