Tarihi kent Safranbolu kısıtlamada hayalet şehre döndü - Son Dakika

Tarihi kent Safranbolu kısıtlamada hayalet şehre döndü
05.12.2020 16:16
Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tarihi evleri ile ünlü Safranbolu sokakları, 56 saatlik kısıtlama ile adeta hayalet şehre döndü.
Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tarihi evleri ile ünlü Safranbolu sokakları, 56 saatlik kısıtlama ile adeta hayalet şehre döndü.
Yerli ve yabancı turistlerin özellikle hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği tarihi kent Safranbolu'da, 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce insanın uğrak noktası olan Safranbolu'nun tarihi, kültürel sokakları bomboş kaldı. Tarihi bölgedeki sessizlik drone ile havadan görüntülendi. Eski çarşı bölgesinde han, hamam ve konakların bulunduğu sokaklarda ise bu kez insanlar yerine kedilerin gezmesi dikkat çekti. - KARABÜK
Son Dakika G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, 'dünyadaki en zengin Türk' oldu KKTC'de yeni dönem: Giriş için 2.255 TL karantina ücreti ödenecek Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu