Tarihi kent sise teslim oldu, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı - Son Dakika

Tarihi kent sise teslim oldu, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı
17.12.2020 10:17
Tarihi kent sise teslim oldu, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Tarihi kent sise teslim oldu, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü bölgede araç sürücüleri sis ve uyarı dörtlü lambalarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşandı. Kentte yoğun sis nedeni ile planlı uçak seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı öğrenildi.
Son Dakika Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil Husumetlisi olduğu şahsa önce arabayla çarptı sonra ateş açarak yaraladı Yılan istilası yüzünden evlerini terk etmişlerdi! Talihsiz aileye el birliğiyle yapılan yeni yuva yaptılar Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu