Tarihi Kente "Tuz Varilleri"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, belediye tarafından Tarihi Çarşı bölgesi başta olmak üzere kaldırımlara, oluşacak kar ve buzlanmaya karşı insanların kayarak yaralanmasını önleme amacıyla "tuz varilleri" konuldu.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyarette ettiği konak, cami, çeşme, hamam, han gibi kültür varlıklarının yoğun olduğu Tarihi Çarşı'nın çeşitli noktalarına tuz varilleri konulurken, vatandaşlar ve esnaflar içerisine kürekte konulan varilleri kullanabilecek.
Kar yağışı sonrası kaldırımlarda oluşacak don ve buzlanmaya karşı vatandaşlar ve esnaflar, belediye ekiplerini beklemek zorunda kalmadan kendileri tuzlama yapacak.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun, kar ve buz olaylarının sıklıkla yaşandığı bir şehir olduğunu söyledi.
Ana arterler, ara yollar ve köy yollarında karla mücadele konusunda toplantı yaptıklarını ifade eden Ürkmezer, "Bu çalışmalar İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yapılıyor. Genelde doğrultusunda belediye içerisinde uygulama başlattık. Halkın yoğun olarak kullandığı Sadri Artunç, Kaya Erdem
ve Metin Sözen
Caddesi boyunca, Aslanlar, Tarihi Çarşı bölgesinde vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerimizin yaya bir şekilde yoğun olarak kullandıkları bölgelere tuz varilleri koyduk. Burada amacımız şu: Belediye olarak başta ana yollarda kar, don ve buzla mücadele kapsamında gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak kaldırımlarda vatandaşlarımızın zorluklar yaşamaması için tuz varilleri uygulamasını hayata geçirdik." diye konuştu.
Ürkmezer, vatandaşların, esnafın, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde gidecekleri yer varmalarını istediklerini, bunun için çalışmanı devam edeceğini sözlerine ekledi.