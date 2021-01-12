Tarihi kentin kadınları devlet desteğiyle hayallerini ilmek ilmek dokuyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde güç birliği yaparak kooperatif çatısı altında toplanan kadınlar, belediyenin tahsis ettiği tarihi konakta ürettikleri Lefke bezi ve yöresel yiyeceklerle hem ilçeyi tanıtıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Osmaneli'nden bir grup kadın, geçmişi milattan önce 8000'li yıllara dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçenin eski adıyla anılan Lefke bezi dokumacılığını yaşatmak için 4 yıl önce Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Kuruluş aşamasında kooperatife Ticaret Bakanlığınca 185 bin, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 500 bin lira destek sağlandı.

Kooperatifin üyeleri, Osmaneli Belediyesince restorasyonu tamamlanarak kendilerine tahsis edilen tarihi konakta eğitim alıp dokuma tezgahlarının başında çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınlar ayrıca ayva ve nar lokumu, tarhana, salça gibi yöresel yiyecekleri üretip ilk elden tüketiciye ulaştırıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, kadın girişimcilerin hayallerine ortak olmak amacıyla tarihi konağı kooperatife tahsis ettiklerini söyledi.

Kooperatifi, yöresel ürünleri ayağa kaldırmak için yaptıkları çalışmaların neticesi olarak gördüklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kadınların şu an en etkin olduğu kısım, Lefke bezi dokuması. Salça, ayva ve nar lokumu, tarhana, hediyelik eşya gibi ürünlerimizi bu tarihi konakta üretiyorlar. İlçemize gelen turistlere elimizde ne varsa bunları sunmaya çalışıyoruz. Kadın girişimcilerimiz turizm anlamında ilçemizin mihenk taşı. Kooperatif orta ölçekli bir fabrika konumunda. Kadınlarımızın gücü ve isteğiyle bu kooperatif daha da büyüyecek."

Dokuma öğreticisi Gülay Durak da tarihle iç içe olan şehirdeki konakta Lefke bezini yeniden canlandırmaya çalıştıklarını vurguladı.

İlmek ilmek işledikleri ürünleri tüketicilere ulaştırdıklarını dile getiren Durak, "Bu tarihi mekanda dokuma ve diğer işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir eğitimle başlayan çalışmalarımızda, kooperatif olup devlet desteğini de aldıktan sonra yeni hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Kadınlar burada aldıkları eğitimler sonrasında para kazanarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor." dedi.

"Burada çok mutluyuz"

Kooperatif üyelerinden Gülsüm Ünal, üretim için her gün heyecanla konağa geldiğini ifade etti.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu anlatan Ünal, "10 kadın bir araya gelerek kooperatif kurduk. Devletimiz sağ olsun, bize destek verdi. Belediye Başkanı Şahin'in de desteğiyle bu tarihi yapıda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada çok mutluyuz, aile ekonomimize de destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Havva Ertekin, önceden dokumacılığıkla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını, bunu kursta öğrendiğini, geleneksel dokumaya yenilikler katarak üretime devam ettiklerini belirtti.

Canan Şahin ise kooperatif çatısı altında üretime katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Birliğimizi bozmadan burada çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.