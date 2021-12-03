Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısı başladı - Son Dakika

Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısı başladı.

Kastamonu Belediyesi ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Avni Çakır, Tarihi Kentler Birliğinin önemine değindi.

Kentte turizmin birçok unsurunun bir arada bulunduğuna dikkati çeken Çakır, şunları söyledi:

"Şehrin tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak için çabalarken, kültürel yaşanmışlıklarını ve hafızasını da ortaya çıkarmak için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaktayız. Pompeipolis ve Kahintepe kazılarımız devam etmekte olup, kent tarihi müzesini de inşallah çok kısa bir sürede açacağız. Yine, gastronomik zenginliğimizi taçlandırmak için UNESCO çalışmaları sürdürülmekte, Belediyemizce Acemhanı Gastronomi projemiz, ilgili diğer kurumlarımızca geleneksel dokuma ve ahşap sanatlarımızı yaşatma çabalarımız da olanca hızıyla sürmektedir."

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise toplantıyı gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kastamonu'nun doğası, tarihi ve kültürel özellikleriyle farklı bir şehir olduğunu ifade eden Vidinlioğlu, "Tarihi Kentler Birliği, bu işle ilgilenenler için ayrı bir kurum. Geleneğimizi, geçmişimizi, geleceğe aktarma yönünde çok güçlü irade gösteren bir kurum." dedi.

Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan, Kastamonu'nun geçmişten günümüze medeniyetlerin beşiği olduğunu söyledi.

Bu zenginliğin bir çok kültürel derinlik bıraktığını anlatan Cihan, "Kastamonu, Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşunda da başrol oynamış bir şehir. Tarihi Kentler Birliği, 2000 yılında 50 bildiri ile kuruluyor. 50 bildiri ile kurulmuş olan birliğimiz bugün 466 üye belediyemize ulaşıyor. Tarihi Kentler Birliğinde üyelik gönüllülük esasına dayanıyor." dedi.

ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu da Kastamonu'nun doğal güzelliklere sahip olduğunu ifade ederek, toplantının faydalı olacağını kaydetti.

Toplantı yarın yapılacak olan panel ve sunumların ardından sona erecek.