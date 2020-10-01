Tarihi Kentler Birliği'nden, Alanya Belediyesi'ne uygulama ödülü - Son Dakika

Tarihi Kentler Birliği'nden, Alanya Belediyesi'ne uygulama ödülü

Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Alanya Belediyesi, gerçekleştirdiği 3 projeyle uygulama ödülünü kazandı.

Tarihi Kentler Birliği'nden, Alanya Belediyesi'ne uygulama ödülü, System.String[]

Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Alanya Belediyesi, gerçekleştirdiği 3 projeyle uygulama ödülünü kazandı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin yaşatılması ve korunması için yerel yönetimleri özendirme ve koruma bilinci yaratma amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Alanya Belediyesi, 3 proje ile Uygulama Ödülüne layık görüldü. 39 belediye, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya toplam 67 proje ile başvurdu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nün yanı sıra, 1 jüri özel ödülü, 8 proje, 8 uygulama, 8 süreklilik ve 13 başarı ödülü verildi. İstanbul'da gerçekleştirilen ödül törenine Alanya Belediyesi'ni temsilen Belediye Meclis Üyesi Mehmet Babaoğlu katıldı.

Uygulama ödülü aldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in göreve geldiği günden bu yana tarihi değerlere verdiği önemle birçok yapı ayağa kaldırılırken bu başarı da ödülsüz kalmadı. Alanya Belediyesi, "Alanya Şekerhane Mahallesi 254 ada 128 parselde bulunan 'Hacı Karanfil Konağı' projelerinin hazırlanması", "Alanya Kalesi Süleymaniye Camii ve İçkale arasında yer alan yürüyüş yollarının düzenlenmesi işi" ve "Alanya Kalesi Kızılkule- Tophane Ekseni Projesi Denizcilik ve Gemi Müzesi Proje Alanı'nda Bulunan Sivil Mimarlık Örneği Yapının Restorasyon Çalışması" ile uygulama ödülüne layık görüldü.

5 yılda 5 ödül

Alanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada 3 projeyle kazandığı 'Uygulama Ödülü' ile birlikte 5. ödülünü aldı. Alanya Belediyesi daha önce "Hasanağalar Konağı Restorasyonu" ile "Süreklilik Ödülü" (2015), "Hıdırellez/Agios Georgios Kilisesi Restorasyonu" projesi ile "Başarı Ödülü" (2016), "Sedre Köşkü Restorasyon Uygulaması" ile "Başarı Ödülü" (2018) ve "Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi- Yemek Müzesi" projesi ile "Süreklilik Ödülü" (2019) ne layık görülmüştü.

Ödül Yücel'e verildi

Alanya Belediyesi adına ödülü alan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Babaoğlu, 3 projeyle kazanılan Uygulama Ödülü'nü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e takdim etti.

Meclis Üyesi Babaoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi; "İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde Alanya'mız adına önemli bir ödülü teslim aldım. Bu ödül belediyemizin, Alanya'nın tarihi ve kültürel mirasına ne denli sahip çıktığını ispatlıyor. Bu başarılı çalışmaların neticesinde 3 projemiz ile Uygulama Ödülü'ne layık görüldük. Bende ödülü değerli başkanımıza takdim ettim. Bu vesileyle bizleri çok iyi ağırlayan Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Hayrettin Güngör'e de şükranlarımı sunuyorum." dedi. - ANTALYA

Tarihi Kentler Birliği'nden, Alanya Belediyesi'ne uygulama ödülü
Tarihi Kentler Birliği'nden, Alanya Belediyesi'ne uygulama ödülü
Tarihi Kentler Birliği'nden, Alanya Belediyesi'ne uygulama ödülü

Alanya Belediyesi, Mehmet Babaoğlu, İstanbul, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Kentler Birliği'nden, Alanya Belediyesi'ne uygulama ödülü - Son Dakika

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