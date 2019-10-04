Tarihi Kentler Birliği’nden Mudanya Belediyesi’ne ödül

Mudanya Belediyesi; Tarihi Kentler Birliği tarafından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı, Tirilye Sanat Evi ve Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma projeleri ile Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü.