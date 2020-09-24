Tarihî Kentler Birliği'nden Mudanya Belediyesi'ne süreklilik ödülü - Son Dakika

Tarihî Kentler Birliği'nden Mudanya Belediyesi'ne süreklilik ödülü

Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Girit Mahallesi-Mütareke Meydanı 2. Etap Projesi ve Tirilye Sanat Evi Projesi ile Süreklilik Ödülü'nelayık görüldü.

Tarihî Kentler Birliği'nden Mudanya Belediyesi'ne süreklilik ödülü, System.String[]

Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Girit Mahallesi-Mütareke Meydanı 2. Etap Projesi ve Tirilye Sanat Evi Projesi ile Süreklilik Ödülü'nelayık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ve bu yıl pandemi nedeniyle internet ortamında jüri toplantısıyla gerçekleştirilen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" sonuçlandı. Her yıl Mudanya'ya ödül getiren Mudanya Belediyesi, tarihi kent merkezinde istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü bütüncül koruma stratejisinin devamı niteliğindeki Girit Mahallesi- Mütareke Meydanı 2. etap projesi ve Tirilye Sanat Evi projesi ile süreklilik ödülünün sahibi oldu. Son 4 yıldır Tarihi Kentler Birliği'nden ödül almaya hak kazanan Mudanya Belediyesi, pazartesi günü düzenlenecek törende ödülünü alacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'daki kültür varlıklarını ortaya çıkarmak ve geleceğe taşımak için sürekli çalışıyoruz. Aldığımız ödüllerle meyvelerini de topluyoruz. Kentimizin köklü geçmişine sahip çıkarak, kültür değerlerimizi geleceğe taşımak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizin gurur duyacağı bir Mudanya'yı yaratacağız" dedi. - BURSA

Mudanya, Girit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihî Kentler Birliği'nden Mudanya Belediyesi'ne süreklilik ödülü - Son Dakika

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