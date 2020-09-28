Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül - Son Dakika

Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Osmangazi Belediyesi, tarihi mirası yaşatmaya yönelik yaptığı iki projeyle uygulama ödülünün sahibi oldu.

Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül, System.String[]

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Osmangazi Belediyesi, tarihi mirası yaşatmaya yönelik yaptığı iki projeyle uygulama ödülünün sahibi oldu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda Osmangazi Belediyesi, Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi ve Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi projeleriyle uygulama ödülüne layık görüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarih şehri Bursa'yı gururlandıran ödülü İstanbul'da düzenlenen törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı.

Bursa'da tarihi mirasın korunup yaşatılmasına yönelik birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Dündar, "Bursa'nın merkezi Osmangazi'de tarihi adım adım gün yüzüne çıkarıyoruz. Yaptığımız bir çalışma diğerini tetikliyor ve etap etap Eski Bursa'yı ortaya çıkarıyoruz. Bu çalışmalarımızın ödüle layık görülmesi bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Geçtiğimiz yıl da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Ödülü'ne layık görülmüştük. Osmangazi'nin tarihi kimliğini korumaya ve geleceğe aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin ödüle layık görülen Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi ve Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi projeleri, görselleri ve teknik bilgileriyle toplantının yapıldığı salonda sergilendi. - BURSA

Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül
Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül
Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül
Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül
Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül

Osmangazi Belediyesi, Ahmet Efendi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül - Son Dakika

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