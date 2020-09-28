Tarihi Kentler Birliği'nden Safranbolu Belediyesi'ne ödül - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, "Tarihi Çarşı Bölgesi Ticari Kesim Bölgesel Restorasyon ve Canlandırma" projesiyle Tarihi Kentler Birliği tarafından uygulama dalında ödül aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarihi Çarşı bölgesindeki restorasyon ve canlandırma çalışmaları dolayısıyla alınan en iyi uygulama ödülünün Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, Safranbolu'ya hizmet etme sorumluğunun bilincinde olduğunu bildirdi.

Safranbolu'nun aslını koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için büyük bir hassasiyet ve özveri ile çalıştıklarını belirten Köse, "Yaptığımız çalışmalarımızın Tarihi Kentler Birliğince de takdir edilerek ödüle layık görülmesi bizleri daha da cesaretlendiriyor. Devam eden projelerin tamamlanması, yenilerinin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Tarihi Kentler Birliğine, yaptıkları organizasyon ve bu değerli ödülü bizlere layık gördüğü için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.