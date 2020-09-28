Tarihî Kentler Birliği "Süreklilik Ödülü" Mudanya'nın - Son Dakika

Mudanya Belediyesi; Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'ndan bu yıl da ödülle döndü. Girit Mahallesi-Mütareke Meydanı 2. Etap Projesi ve Tirilye Sanat Evi Projesi ile Süreklilik Ödülü'nü İstanbul'da düzenlenen törende alan Başkan Hayri Türkyılmaz, "Mudanya korunan tarihiyle yaşayan bir kent olmaya devam edecek" dedi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın ödülleri İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Mudanya Belediyesi bu yıl da yarışmadan ödülle döndü. Girit Mahallesi-Mütareke Meydanı 2. Etap Projesi ve Tirilye Sanat Evi Projesi ile Süreklilik Ödülü'nü İstanbul'da düzenlenen törende alan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ödülü bütün Mudanyalılara armağan etti.

Girit Mahallesi Mütareke Meydanı 2. Etap Projesi ve Tirilye Sanat Evi Projesi ile bir kez daha ödül almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'nın kent hafızasını, kimliğini koruyarak geleceğe aktarmak için önemli adımlar atıyoruz. Doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı koruyarak, geliştirerek geleceğe taşıma adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mudanya'nın kalbindeki Girit Mahallesi'ni açık hava müzesine dönüştürecek, Tirilye'de Taş Mektep ile başladığımız restorasyon ağını güçlendireceğiz. Mudanya korunan tarihiyle, doğasıyla hafızasını koruyarak yaşayan bir şehir olmaya devam edecek" diye konuştu. - BURSA