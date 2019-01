Tarihi Kentler Birliği Tekirdağ Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi

Günümüze ulaşan kültür varlıklarını restore ederek bugüne ve yarınlara kazandırmayı amaçlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Günümüze ulaşan kültür varlıklarını restore ederek bugüne ve yarınlara kazandırmayı amaçlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısına ev sahipliği yaptı.



Türkiye'nin dört bir yanından konukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Tekirdağ'ın tarihsel ve kültürel mirası hakkında değerlendirmeler yapıldı.



Süleymanpaşa ilçesinde hizmet veren bir otelde düzenlenen programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şanlıurfa Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, çok sayıda ilçe ve belde belediye başkanı, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve davetliler katıldı.



Toplantı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kültür varlıklarıyla ilgili restorasyon çalışmalarını konu alan filmin gösterimi ile başladı.



"Kültür ve Tarih Mirasımızı Gelecek Nesillere Aktarmak Temel Hedefimizdir"



Programın açılış konuşmasını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı yapan Kadir Albayrak yaptı. Tekirdağ'ın yaklaşık 5 bin yıllık tarihi olduğunu ifade eden Başkan Albayrak, "Tekirdağ, birçok medeniyetin merkezi, yüzlerce kültür varlığının günümüze yansıyan izi, yaşadığımız eşsiz bir coğrafyanın önemli bir şehridir. Tekirdağ'ın tarihi Trakya'daki diğer illerle paralellik göstermektedir. Trak, Makedon, Pers, Roma ve Bizans uygarlıklarına ev sahipliği yapan kentimiz, 1357'de 1. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Farklı uygarlıkların kültür mirasına sahip olan kentimiz, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul illerinin oluşturduğu üçgenin merkezinde yer almakta, günümüze ulaşan görkemli kültür varlıklarına sahip olma bakımından üç payitaht şehrinin gölgesinde kalmaktadır. Tekirdağ'da bir Ulu Cami, bir Selimiye, bir Süleymaniye, bir Ayasofya yoktur. Ancak kentimiz, geçmiş çağlardan bugüne jeopolitik konumumuz gereği, önemli ticaret ve ordu yolları üzerinde kaldığından birçok medeniyeti bünyesinde barındırmış ve bunların izleri bugüne kadar ulaşmıştır. Bununla beraber; Çanakkale Savaşlarında destanlar yazan kahramanlarımız, üzerinde yaşadığımız topraklar için canlarını seve seve feda etmişler, kahramanlık dolu mücadeleleri ile tüm dünyaya örnek olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve 19. Fırka'yı yeniden yaratması Türk milletinin geleceğini değiştirmiştir. Tekirdağ Çanakkale Savaşları sırasında cepheye lojistik destek sağlayarak önemli bir rol üstlenmiş, hastane ve iskele oluşu sebebiyle gerekli yardımlarda bulunmuştur. Tekirdağ'da kurulan 19. Fırka ve 57. Alay'ın kahraman evlatlarıyla ve başarılı komutanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile onur duyuyor, şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Onun içindir ki Çanakkale, Tekirdağ'dan başlar diyoruz. 6360 sayılı kanun ile büyükşehir statüsü kazanan Tekirdağ için 2014 yılı önemli bir dönüm noktası olmuştur. Büyükşehir Belediyemiz, aldığı sorumlulukların farkındalığı ile göreve başlamış ve 2014 yılından bu yana kent kimliğimizin temeli olan kültür varlıklarımıza büyük önem vermiştir. Kültür varlıklarıyla ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz projeler ile kültür ve tarih mirasımızı korumak, geliştirmek çağdaş yaşamla bütünleştirmek ve gelecek nesillere aktarmak temel hedeflerimiz olmuştur. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi koruma stratejisi; kültür varlıklarının mülkiyetlerine bakılmaksızın camiden kiliseye, çeşmeden hamama, sivil mimarlık örneğinden anıt esere kadar tüm kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, proje üretmek, restorasyonlar gerçekleştirmek ve kentte koruma kültürünü yerleştirerek kültür varlıklarının korunmasına rehber ve örnek olmaktır. İlimiz dahilinde 1053 adet tescilli kültür varlığı bulunmakta olup bunlardan 107 adetinin projesi, 26 adetinin restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Tekirdağ, tarihine ve kent kimliğine saygılı bir model ile büyümektedir. Kentimiz stratejik konumu, İstanbul'a yakınlığı, ulaşım ağı, hava alanı, limanları, lojistik yatırımları ile her geçen yıl daha da gelişmekte, iki denize de kıyısı olan 6 ilden biri olması ise Tekirdağ'ı daha özel ve ayrıcalıklı hale getirmektedir. Tekirdağ bir bütün olarak değerlendirildiğinde 11 ilçenin de kendine has özelliklerinin olduğu görülmektedir. 135 kilometrelik Marmara sahili boyunca uzanan Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri doğal, tarihsel güzellikleri ve turizm yatırımları ile öne çıkmaktadır. Öte yandan Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerimiz, ülkemizin tarım ve hayvancılık alanındaki üretimde önemli bir paya sahiptir. Çorlu, Ergene, Çerkezköy ve Kapaklı ise yerli ve yabancı sermayeli dev sanayi tesisleri ile ülke ekonomisi için önemli bir katma değer ortaya koymaktadır. Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçemiz ise doğal güzellikleri, tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri ile ayrı bir yere sahiptir. Marmaraereğlisi'nin Marmara Denizine kıyısı bulunur ve Perinthos Antik Kentine ev sahipliği yapar. Süleymanpaşa ilçemiz, kültür varlıklarımızın en yoğun görüldüğü ilçe olmasının yanında, limanları ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. Çorlu ilçemiz, ilimizin en büyük ilçesi olmakla birlikte, sanayinin oldukça yoğun olduğu görülmektedir. Süleymaniye Camii, Fatih Camii ve Eski Belediye Binası, kültür varlıkları arasındadır. Şarköy ilçemiz, kültür varlıklarının ikinci yoğun olduğu ilçemizdir. Mavi bayraklı plajlarımız ve Uçmakdere, Gaziköy, Güzelköy gibi tarih kokan mahalleleri ile turizmin göz bebeğidir. Ergene ilçemiz aramıza yeni katılan 2 ilçeden biridir. Gelişmiş sanayisi ve tarım faaliyetleri ile ayrı bir önemi vardır. Gelişmiş sanayinin ev sahipliğini yapan ve artan nüfusu ile hız kesmeden büyüyen bir ilçemiz de Kapaklı'dır. Çerkezköy, uzun yıllardır organize sanayinin can damarı olan bir ilçemizdir. Sadece Tekirdağ değil, yakın bölgelere de istihdam sağlayan bir ilçemizdir. Muratlı ilçesini ortasından geçen demir yolu ikiye ayırır. Devam eden sanayi, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ilçeye önem katmaktadır. Hayrabolu ilçemiz, tarım ve hayvancılıkta önemli bir yer tutar. Hacılar Köprüsü günümüze kadar korunarak gelmiş kültür varlıkları arasındadır. Malkara gerek tarım ve hayvancılık, gerekse kültür varlıkları açısından zenginliğini korumuş bir ilçemizdir. İlçelerimiz arasındaki bu farklı özellikler Büyükşehir Belediyemizin 5 temel vizyonunu oluşturmuştur. Şuna yürekten inanıyorum ki, Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ve ortaya koyduğu vizyon ile Tekirdağ, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Kültür varlıkları ve kent kimliği ile ilgili çalışmalarımız Tekirdağ sevgimizin bir sonucudur. Sevdamız Tekirdağ diyerek çıktığımız hizmet yolunda çalışmalarımız devam edecek; geçmiş ile gelecek birlikte yürüyecek, Tekirdağ, büyüyecek" şeklinde konuştu.



Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından söz alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel mirası korumak adına yürüttüğü çalışmalar hakkında görsel sunu eşliğinde bilgiler verdi.



Arkeolog Prof. Dr. Neşe Atik de Trakya'nın tarihsel geçmişi ve günümüz ortamında değerlendirilmesi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi ve katılımcılara konu hakkında bilgiler verdi.



Programın değerlendirme konuşmasını ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen yaptı. Tarihi Kentler Birliği toplantılarının tarihsel mirasın korunması açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözen, Başkan Kadir Albayrak'a, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Toplantının kapanış konuşmasını ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikli hedeflerinin bilgi alışverişi olduğuna değinen Çiftçi, ev sahipliği nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediye'sine teşekkür etti.



Toplantıdan sonra tanıtım ve inceleme gezisi gerçekleştirildi. Şehir dışından gelen katılımcılar Tekirdağ'ı gezme ve tanıma fırsatı buldu.

Son Dakika » Emlak » Haber Haber Yayın Tarihi :

Konya Şeker'in Yaptığı Tesisle Konya'da Patates Üretimi 3 Kat Arttı

Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor

Süs Kurdelelerini Salıncak Yapan Çocuk, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Bakan Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması: Enflasyona Etkisi Hafif Olacak