Son Dakika Haberleri: Tarihi Kentler Birliği Tekirdağ'da Toplandı

Tarihi Kentler Birliği Tekirdağ'da Toplandı

1 saat önce

Tarihi Kentler Birliği Bölge toplantısı Tekirdağ'da yapıldı.

Tarihi Kentler Birliği Tekirdağ'da Toplandı, System.String[]
Tarihi Kentler Birliği Bölge toplantısı Tekirdağ'da yapıldı.

"Trakya ve Marmara Bölgesinde Ortak Yol Haritası ve Kentlerin Sorumlulukları" çerçevesinde kentte bir otelde gerçekleşen toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve protokol üyeleri katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada, geleceğin ancak tarihe sahip çıkmakla şekilleneceğini söyledi.

Yıldırım, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması gerektiğini belirterek, "Medeniyetlerin hisleri bu günlere kadar gelebilmişse bunu koruma sayesinde oldu. Bizden sonraki nesle bırakacağımız en güzel miras tarihimizde yer alan değerlerimizi koruyabilmektir." dedi.

Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de kalkınma yerelden başladığını ifade etti.

Tarihi Kentler Birliği olarak kalkınmayı geçmişte aradıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ecdadın bize bırakmış olduğu eserleri onarmada arıyoruz. Yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu, güzel çalışmalardan tüm belediye başkan arkadaşlarımızın esinlenmelerini sağlamaktır.

Onlardan istifade etmelerini sağlamaktır. Bizlerde tarihi kentler birliği olarak, kalkınmayı geçmişimizde arıyoruz. Kültürümüzde arıyoruz. Ecdadın bize bırakmış olduğu eserleri onarmada arıyoruz."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Tekirdağ'ın medeniyetler kenti olduğunu ve bunun bilinciyle kadim zamanlardan bugüne ulaşan tarihsel mirasa sahip çıktıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Ekonomi
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