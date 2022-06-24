Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin personelleri İscehisar'ı gezdi - Son Dakika
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Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin personelleri İscehisar'ı gezdi

24.06.2022 14:58
Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin personelleri İscehisar'ı gezdi

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin 26 personeli, İscehisar'daki gezi programına katıldı.

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin 26 personeli, İscehisar'daki gezi programına katıldı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile İscehisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen gezide, kentin tarihi ve kültürel mekanlarıyla işletme tesisleri incelendi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin personellerini ilçelerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Şahin, "Tarihi ve doğal dokumuzun yanı sıra, ekonomiye can katan ilçeyiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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