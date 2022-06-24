Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin personelleri İscehisar'ı gezdi

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin , yaptığı açıklamada, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin personellerini ilçelerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile İscehisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen gezide, kentin tarihi ve kültürel mekanlarıyla işletme tesisleri incelendi.

Kaynak: AA

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