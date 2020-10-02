Tarihi kentte 600 yıllık su arkları restore edilecek - Son Dakika

Tarihi kentte 600 yıllık su arkları restore edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 600 yıl önce Gazi Süleyman Paşa tarafından Bulak köyündeki suyun Safranbolululara vakfedilmesinin ardından yapılan su arkları, Safranbolu Belediyesi tarafından...

Tarihi kentte 600 yıllık su arkları restore edilecek, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 600 yıl önce Gazi Süleyman Paşa tarafından Bulak köyündeki suyun Safranbolululara vakfedilmesinin ardından yapılan su arkları, Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen sulama projesiyle onarılarak aslına uygun şekilde işlevsel hale getirilecek.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçede Bağlar bölgesindeki bostanları sulama, vatandaşların su kuyularını doldurması için yaklaşık 600 yıl önce yapılan su arklarını hayata döndürecek proje, Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylandı. Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan sulama projesi ile Bağlar bölgesinin kimliksel değerlerinden olan yeşil karakterin korunması ve tarihsel sürekliliğin sağlanması amacına yönelik geleneksel sulama arklarının korunmasını ve tarihi bellek içindeki özgün işlevini sürdürmesini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, önceki yıllarda başlayan ancak ilerlemeyen projenin kendisinin döneminde projelendirilmesi ve onaylanmasının çok kıymetli olduğunu söyledi. Arkların sokak sokak tespitlerinin yapıldığını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Bağlar bölgesinde geleneksel kültürün ve tarihin ayrılmaz bir parçası olan su arklarını aslına uygun bir şekilde onaracağız. Çeşitli nedenlerle işlevini yitirmiş olan su arklarının bölgeye yeniden kazandırılması ve Bağlar bölgesinin yeşil karakterini korumasına destek verecek bu projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni büyük bir titizlik ve özveri ile yapacağız. Sulama arklarının tarihe tanıklık etmiş değerli Safranbolulu büyüklerimizin bilgi ve destekleri ile sokak sokak tespitleri yapıldı, kayıt altına alınarak envanter çalışmaları da tamamlandı. Şimdi bir sonraki etap olan temizlikleri de yapılacak ve ardından aşama aşama eksik olan kısımları tamamlanarak bütünlük oluşturacak hale getirilecek. Birçok etaptan oluşan projemizde hassasiyetle ilerleyeceğiz."

(Ersin Turan/İHA)

Tarihi kentte 600 yıllık su arkları restore edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi, Süleyman Paşa, Safranbolu, Gazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi kentte 600 yıllık su arkları restore edilecek - Son Dakika

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