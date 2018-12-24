Son Dakika Haberleri: Tarihi Kentte Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi, Suçüstü Yakalandı

Tarihi Kentte Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi, Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Tarihi Kentte Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi, Suçüstü Yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramada  Roma dönemine ait 10 adet sikke ele geçirildi.

Datça  Merkez'e 45 kilometre mesafedeki Yazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan birinci derece arkeolojik ve doğal SİT kapsamındaki Knidos Antik Kenti İskandil mevkiinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, dün gece saat 03.00 sıralarında bölgeye baskın yaptı. İzinsiz kazı yapan  M. S. (45), İ.Y. (36) ve B.S.(47)  suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan kazı malzemeleri ve iki detektör ve evlerinde yapılan aramalarda bulunan Roma dönemine ait 10 adet sikkeye de el konuldu. 

Haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:01 Kaynak: DHA

Datça, Muğla, Güncel
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