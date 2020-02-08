Tarihi kentte kar temizleme çalışması - Son Dakika
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Tarihi kentte kar temizleme çalışması

6 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarihi kentte kar temizleme çalışması, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Safranbolu Belediyesi ekipleri, 3 vardiya halinde görev yapıyor.


Çok sayıda araç ve tuzlu malzeme ile çalışmalara başlayan ekipler, Safranbolu'da ulaşımın aksamaması için çalışırken, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de çalışmaları yakından takip etti.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz 3 vardiya halinde aralıksız çalışıyor. Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse'nin de bizzat, yakından takip ettiği ve kar yağışı ile birlikte başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız halen devam etmekte. Amacımız, vatandaşlarımızın hayatlarını her hangi bir zorluk yaşamadan devam ettirebilmeleridir" denildi.


Açıklamada, vatandaşların olası bir acil durumda 153 nolu telefondan halk masası birimine ulaşabilecekleri bildirildi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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