Tarihi kentte kış güzelliği - Son Dakika
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Tarihi kentte kış güzelliği

6 saat önce

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi kar yağışının ardından güzel bir görüntüye büründü.

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Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi kar yağışının ardından güzel bir görüntüye büründü.


İl merkezine 3 kilometre mesafedeki 3.derece kentsel ve doğal sit alanında camisiz minareleriyle ünlü mahallede geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, köprüler, hamamlar ve dükkanlar gibi 30'dan fazla tarihi eserin yer aldığı alan karla kaplandı.


Cami ile kilisenin yan yana olduğu mahallede bulunan tarihi eserler yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanırken, büyüleyici görüntüleri izlemek ve fotoğraflamak için çok sayıda kişi bölgeye akın etti. - GÜMÜŞHANE

Süleymaniye Mahallesi, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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