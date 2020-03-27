Tarihi kentte marketlerin denetimi sürüyor - Son Dakika

Safranbolu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan salgının biran önce engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında ilçedeki tüm marketler denetlemeye devam ediyor.



Safranbolu Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Ticaret Odası Başkanlığı ve Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı temsilcilerinden oluşturulan ekip, ilçede faaliyet gösteren tüm marketleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün belirlediği çalışma usulleri konusunda denetleyerek, gerekli önlemleri almaları doğrultusunda yönlendiriyor.



Denetimlerle ilgili konuşan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, "Salgınla mücadele kapsamında mesai mevhumu gözetmeksizin, gereken bütün tedbirleri İlçemizdeki tüm kurumlarla almaya devam ediyoruz. Kaymakamlığımız bünyesinde kurduğumuz ayrı bir ekiple de tüm marketler denetleniyor. Ayrıca Karabük ve Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğündeki kontrol görevlileri tarafından da, marketlerin yanı sıra ilçemizdeki tüm gıda işletmelerinde resmi kontroller de aralıksız devam ediyor" dedi. - KARABÜK