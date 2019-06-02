Tarihi kentte tatilciler lokumla karşılandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde Ramazan Bayramı
tatilcileri, Safranbolu lokumuyla karşılandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından ilçe girişinde yapılan trafik uygulamasında sürücülere, Safranbolu Kaymakamı Fatih
Ürkmezer ve İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz
Tamtürk tarafından Safranbolu lokumu ikram edildi.
Ürkmezer ve Tamtürk, sürücülerin trafikte uymaları gereken kuralların yer aldığı broşürlerle, çocuklara da "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında karne dağıttı.
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda Safranbolu'yu tercih eden misafirlere "hoş geldin" demek için uygulamayı yaptıklarını söyledi.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yollarda ve şehirlerde trafiği arttığını ifade eden Ürkmezer, "İçişleri Bakanlığımızın 2019'u 'trafik yılı' ilan etmesiyle eşzamanlı bütün ilçelerde olduğu gibi Safranbolu'da da trafik kontrollerimiz vatandaşlarımızın huzur ve can güvenliği, sağlıklı bir şekilde tatillerine ve ailelerine kavuşmaları için aralıksız olarak devam ediyor." diye konuştu.
Kontrollerin ilçenin diğer giriş ve çıkışlarında da devam ettiğini aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:
"Kontrollerimizde vatandaşlarımıza öncelikle emniyet kemeri ve yorgun şekilde araba kullanmamaları konusunda uyarıyoruz. Arabada çocuk varsa onların ailelerini değerlendirmeleri için onlara karne veriyoruz, onları topluyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi çerçevesinde gerekli uyarıları yapıp, Safranbolu lokumumuzu ikram edip iyi bayramlar diliyoruz."
Ürkmezer, amaçlarının vatandaşların kazasız, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde tatillerini geçirmelerini ve ailelerine kavuşmasını sağlamak olduğunu, emniyet ve jandarma tarafından bayram tatilinin son gününe kadar denetimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.