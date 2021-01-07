Tarihi kervan ve göç yolu turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Tarihi kervan ve göç yolu turizme kazandırılıyor

07.01.2021 17:37
Tarihi kervan ve göç yolu turizme kazandırılıyor, System.String[]

İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan, Romalılardan Osmanlılara kadar kervan ve göç yolu olarak kullanılan Antalya'nın Akseki ilçesindeki güzergah, turizme kazandırılıyor.

İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan, Romalılardan Osmanlılara kadar kervan ve göç yolu olarak kullanılan Antalya'nın Akseki ilçesindeki güzergah, turizme kazandırılıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da Akseki ilçesindeki tarihi değerler, turizme hizmet etmesi amacıyla tek tek gündeme getiriliyor.

Yöreye özgü düğmeli evlerin yanı sıra dünyaca ünlü ticaret yolu olarak da kullanılan İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan antik yolda, kültür ve alternatif turizme açılması için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Akseki Kaymakamlığı iş birliğinde yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatıldı.

Buna göre Sarıhacılar, Belenalan, Bucakalan ve Hüsamettin mahalleleri arasındaki yaklaşık 6 kilometrelik tarihi kervan ve göç yolunun 3 bin 650 metrelik kısmı tamamlandı, geri kalan bölüm ise bu yıl bakım ve onarımdan geçerek kullanıma sunulacak.

Kültürel miras yeniden canlandırılacak

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akseki'nin doğası, havası ve tarihiyle çekim merkezi olduğunu söyledi.

Akseki'yi de turizmin bir parçası haline getirmek istediklerini aktaran Hülür, bu doğrultuda tarihi kervan ve göç yolunun restorasyonuyla ilgili projeyi BAKA'ya sunduklarını, kabul edilmesiyle çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Daha önce Akseki Sarıhacılar arası yürüyüş yolundaki restorasyonun tamamlandığını anlatan Hülür, "Yolun devamı olarak Sarıhacılar-Belenalan arasındaki bölümü restore ederek alternatif turizme kazandıracağız. Akseki'den çıkan kişi, yaklaşık 6 kilometre boyunca tarihimizi hissederek eşsiz doğası ve havası eşliğinde yürüyüş yapabilecek. Dört kilometre sonunda tarihi düğmeli evleri görebilecek, bir gününü burada geçirebilecek." diye konuştu.

Hülür, proje maliyeti 550 bin lira olan yoldaki restorasyon çalışmasının bu ay içinde tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Yolda çevre temizliği yapılacağını, yıkılan duvarların ve yolun onarılacağını anlatan Hülür, "Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki kültürel mirası yeniden canlandırmayı amaçladık. Yol hizmete girdiğinde yılda 70 bin kişinin yürüyüş yapmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi kervan ve göç yolu turizme kazandırılıyor

İpek Yolu, Alanya, Konya, GÖÇ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tarihi kervan ve göç yolu turizme kazandırılıyor - Son Dakika Magazin


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