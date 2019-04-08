Son Dakika Haberleri: Tarihi Kervan Yolunu Yürüyerek Geçtiler

Tarihi Kervan Yolunu Yürüyerek Geçtiler

1 saat önce

KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Dağcılık Kulübü üyeleri, Konya-Antalya arasındaki tarihi kervan yolunu yürüyerek Antalya'ya ulaştı.

Tarihi Kervan Yolunu Yürüyerek Geçtiler, System.String[]
KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Dağcılık Kulübü üyeleri, Konya- Antalya arasındaki tarihi kervan yolunu yürüyerek Antalya'ya ulaştı.

Dağcılar, Seydişehir'den başlattıkları antik kervan yolunda yürüyüş etkinliğinin 20 kilometrelik son etabında Sinanhoca, Kepez, Kepezbeleni üzerinden yürüyerek, Manavgat'a bulunan Oymapınar Barajı'na ulaştı.

Ekip adına gazetecilere açıklama yapan Ömer Pekşenarslan, Seydişehirli dağcılar olarak geçmişte Antalya'ya kadar giden ve kayalar arasında kalan antik kervan yollarını kullandıkları etkinliğin son etabını tamamladıklarını belirterek, "Sarp dağlarda yürürken sanki eski insanların coğrafyasında yaşıyormuş gibi haz duyup, mutlu olduk. " dedi.

Konya'nın güneyinde ve Seydişehir sınırlarında yer alan Giden Gelmez Dağları'ndan başlayıp Akseki, İbradı ve Manavgat güzergahında gerçekleştirilen etkinliğe 21 dağcı katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:10 Kaynak: AA

Konya, Antalya, Seydişehir, Güncel
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