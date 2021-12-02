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Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu - Son Dakika

Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu

02.12.2021 13:39
Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nin kazı çalışmaları sırasında kemik flüt ve bronz anahtarlı yüzük ortaya çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve kazı çalışmaları devam eden Zerzevan Kalesinde kemik flüt ve bronz anahtarlı yüzük ortaya gün yüzüne çıkarıldı. İki parça olarak bulunup birleştirilen flüt, küçükbaş hayvanın bacak kemiği üzerine yuvarlak delikler açılarak kullanıldığı belirtilirken, yüzeyinde biri kırık altı adet delik görülen flüt MS 4-5. yüzyıla tarihlendirildiği ve 1600 yıllık olduğu ortaya çıkarıldı.Flüt'ün askeri şehir olan Zerzevan Kalesi'nde yaşayanların sanat ve müzik ile ilgilendiklerinin göstermesi açısından önemli olduğu açıklandı.

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, anahtarlı yüzükte kilit içerisine giren dil ve gövde kısmı, el ile tutulan yüzük kısmına geçirildiğini belirten Doç. Dr. Coşkun, "Dişli ucun bulunduğu gövde yüzük üzerine hareketli olarak eklendiği, dairesel formlu halkası açık uçlu olup birer kuşbaşı ile son buluyor. Çok özel olan eşyaların konulduğu sandığı açmak için kullanılan anahtarlı yüzük, MS 4-5. yüzyıla tarihlendirilmekte olduğu ve 1600 yıllık olabileceği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu

SAVAŞIN YANI SIRA MÜZİK VE SANAT'TA VARMIŞ

Bahsedilen eserlerin kazılarda çok az ele geçmekte olduğunu ve bölgede ilk defa karşılarına çıktığını söyleyen Doç. Dr. Coşkun, "Zerzevan Kalesi'de 2014 yılında kazı çalışmaları başladı ve halen devam ediyor. Zerzevan Kalesine baktığımız zaman dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından birisi ve şu ana kadar binlerce eser ortaya çıkarıldı. Bu yıl da çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor, yüzlerce eser var. İki önemli eserimiz ön plana çıktı. Bunlardan birisi bir küçükbaş hayvanı kemiğine yapılmış 1600 yıllık bir flüt, diğeri de özel kutuları açmak için kullanılan bir anahtar. Flütün özelliğine baktığımız zaman küçükbaş bir hayvanın bacak kemiğinden yapılmış ve altı tane deliği korunmuş. Flütün bir parçası geçen yıl çıktı, bir parçası bu yıl çıktı ve birleştirildi. Biz, farklı yıllarda eserler bulabiliyoruz ve bunları birleştiriyoruz. Bu bize şunu gösteriyor, bu flütün burada ortaya çıkması ki nadir bir örnek. Sadece burada askeri faaliyetlerin yapılmadığını, aynı zamanda müzikle ve sanatla da ilgilenildiğini göstermesi açısından önemli" şeklinde konuştu.

Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu

KUŞ MOTİFLİ ANAHTARLI YÜZZÜK

Diğer eserin bir yüzüğe takılmış anahtar olduğunu söyleyen Doç. Dr. Coşkun, "Yüzüğün baş kısmı kuş şeklinde sonlandırılmış. Anahtar da bronzdan yapılmış ve yine 1600 yıllık bir anahtar. Bunun da özel kutular açmak için kullanıldığını biliyoruz. Muhtemelen bir mücevher kutusunun ya da değerli eşyaların saklandığı önemli bir kutuyu saklamak için yapılmış özel bir anahtar. Bu da bölgedeki nadir örneklerden birisi. Aslında bölgede ilk defa çıkıyor. Anadolu'daki kazılarda nadir çıkan örneklerden birisi. Zerzevan Kalesi'ndeki bu sosyal yaşamı göstermesi açısından bu iki eser de oldukça önemli" dedi.

Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu - Son Dakika
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