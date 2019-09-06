Son Dakika Haberleri: Tarihi kilise defineciler tarafından yok edildi
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Tarihi kilise defineciler tarafından yok edildi

1 saat önce

Tarihi kilise defineciler tarafından yok edildiERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Güllüce köyü yaylasında sarı çam ormanları arasında bulunan kilise, definecilerin hedefi oldu.

Tarihi kilise defineciler tarafından yok edildi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Güllüce köyü yaylasında sarı çam ormanları arasında bulunan kilise, definecilerin hedefi oldu.

Güllüce köyü yaylasındaki kilise define avcılarının hedefi oldu. Her tarafı kazılmış, tahrip edilmiş olan kilise adeta kaderine terk edildi.

Güllüce köyü sakinlerinden Ahmet Güroğulları, "Yaylamızda tarihi eser bir kilisemiz var. Şu an tamamen yıkılmak üzere. Buranın yapılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Güllüce, Erzurum, Oltu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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