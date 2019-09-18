Tarihi kilisede kaçak kazıya suçüstü
1 saat önce
KARS'ın Digor ilçesine bağlı Derinöz köyündeki tarihi Beşler Kilisesi'nde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:37 Kaynak: DHA
KARS'ın Digor ilçesine bağlı Derinöz köyündeki tarihi Beşler Kilisesi'nde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 17 Eylül günü Digor'a bağlı Derinöz köyü yakınlarında devriye gezerken, birinci derecede sit bölgesi olan Beşler Kilisesi'nde 4 kişinin kazı yaptığını fark etti. Harekete geçen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 şüphelinin kazıda kullandıkları merdiven, kazma, kürek, kürek sapı, balyoz, 3 murç, 2 altın arama çubuğuna el konuldu.
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