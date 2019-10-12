Son Dakika Haberleri: Tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı
Son Dakika Güncel Tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı

Tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı

22 dakika önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarihi Rum kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarihi Rum kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ortaya çıktı.

Tepeköy Mahallesi'nde 1887 yılında yapılan tarihi Rum kilisesinde kepçe ile izinsiz kazı çalışması yapıldığı bildirildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından izinsiz olduğu ortaya çıkan faaliyetler durduruldu.

Kilisenin zarar görmesine çok üzüldüklerini ifade eden mahalle sakini Sebahat Tekinay, "Gelmişler buraya kimseye sormadan getirmişler bir kepçe kırıp, döktüler. Yazık, günah tarihi binanın zarar görmesine epey üzüldük" diye konuştu.

Yetkililerin kazı yapanlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunduğunu ifade eden Tepeköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Barış, hasar gören tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini belirtti.

(İHA)

Tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı

Tekirdağ, Tepeköy, Şarköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
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