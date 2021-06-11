"Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" Kars'ın Çehresini Değiştirecek - Son Dakika

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu ile finanse edilen "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililer bilgi aldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle Serhat Kalkınma Ajansı kontrolünde yapımına başlanan "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi'nin Kars'ın turizm potansiyelini daha ileri noktalara taşıyacağını ve Kars içindeki tarihi binaların korunması, restorasyonu ve binaların muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılması için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

Proje kapsamında 22 adet tescilli, 12 adet tescilsiz binanın restorasyonunun yapılacağını, ayrıca çevre düzenlemesi, kaldırım, sokak mobilyası, ışıklandırma ve sokak sağlıklaştırması çalışması yapılacağını belirterek, "Projemiz inşallah 2 yılda tamamlanacak. Kars, hakikaten bir açık hava müzesi konumunda. Etrafımızdaki binalar tarihi eser niteliğinde, birçok bina tarih kültürel zenginliği yansıtıyor. Bizim bu zenginliği korumak ve gelecek nesillere aktarma gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun gereği olarak bu proje başladı. Umuyorum ki bu projeyle birlikte turizm potansiyelini daha yükseklere taşıyacağız. Şehir içerisinde yaptığımız bedesten projesi, kent müzesi projesi, peynir müzemiz, hepsi tarihe duyduğumuz saygının gereği olarak bir bir hayata geçiriliyor. Bunlar hepsi entegre projelerdir. Kars'ta gerek turizm potansiyelini artırmak, gerek turizmdeki katma değeri yükseltmek ve bu yolla vatandaşımızın refahını yükseltme çalışmalardır" şeklinde konuştu.

Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi, Kars kent merkezinde Haydar Aliyev Caddesi ile Ani Ören Yeri'nde hayata geçirilecek. Yaklaşık 50 Milyon TL bütçeli ve 2, 5 yıl süreceği düşünülen proje kapsamında 7'si kamu binası olmak üzere 22 adet tescilli ve 12 adet tescilsiz bina için projenin inşaat bileşeni kapsamında cephe iyileştirmesi yapılacak.