Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gençlere tanıtılacak - Son Dakika
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gençlere tanıtılacak

22.04.2022 09:16

Edirne'de gençler, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıma imkanı bulacak.

Edirne'de gençler, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıma imkanı bulacak.

Şahi Spor Kulübü bünyesinde, yağlı güreşin geniş kesimlere tanıtılarak sevdirilmesi amacıyla Ar-Ge komisyonu kuruldu.

Komisyon başkanlığına getirilen Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, yağlı güreşi, artırılmış gerçeklikle tanıtmak için çalışmalara başladı.

Doç. Dr. Gezgin, AA muhabirine, çocukların teknolojiye olan düşkünlüğünü, öğrenme aracı olarak kullanmayı amaçladıklarını söyledi.

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sanal gözlük yardımıyla yağlı güreşi dijital mecraya taşıyacaklarını belirten Gezgin, "Arttırılmış gerçeklik teknolojisinde bireyler bir sanal gözlükle bizim tasarladığımız programda güreşçilerle tanışacaklar. Yağlı güreşi daha iyi öğrenecekler ve sanal ortamda onlara güreşi sevdirerek bu sevgilerini gerçek ortamlara kaydırmayı hedefliyoruz." dedi.

Gezgin, sanal gözlükle görülebilecek mekanların ve arka planların hazırlandığını, projeyi Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yağlı güreşi tanıtmak için karekodlu broşürler de hazırladıklarını anlatan Gezgin, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız broşürleri, güreşçilerimizin idman yaptığı salonlara asacağız. İsteyenler buradan istedikleri zaman bu karekodları okuttuklarında güreş tarihi, pehlivanlar ya da diğer konular üzerinde bilgilenecekler. Yani teknolojiyle sporu kaynaştırmaya çalışıyoruz. Afişlerimiz hazır. Çalışma yapılan yerlere asarak projeyi hayata geçireceğiz."

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de kulüp olarak güreşi geniş kitlelere sevdirmek için çalışmalar yaptıklarını, bu amaçla Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gençlere tanıtılacak
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gençlere tanıtılacak
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gençlere tanıtılacak
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gençlere tanıtılacak

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gençlere tanıtılacak - Son Dakika


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