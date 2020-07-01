Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son kararı Bilim Kurulu verecek - Son Dakika

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son kararı Bilim Kurulu verecek

ANKARA (AA) Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

ANKARA (AA) Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Federasyondan yapılan açıklamada, 5 Haziran'da İstanbul'da Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'le bir araya gelinerek konunun tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, toplantıda 3 Temmuz tarihine kadar pandeminin son durumuna bakarak yeniden bir araya gelme kararı alındığını belirterek, "Ben daha sonra Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile ardından da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptım. Sayın Bakan'ımız bu konuda kararı Bilim Kurulunun vermesinin daha doğru olacağını söyledi. Bizler de Bilim Kuruluna ön çalışma yaparak başvurma kararı aldık. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Bursa Hayat Hastanesinden, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bir çalışma yapmalarını istedik. İstanbul Üniversitesi dışında şu anda raporlar hazır. İstanbul Üniversitesi de bir kaç gün içinde bize raporu gönderecek. Bizler de bu raporu Bakanlığa ileteceğiz. Bakanlık da Bilim Kuruluna sunacak." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar'ı eylül ayında yapmak istiyoruz"


Başkan Musa Aydın, 658 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yapmak için adeta seferberlik ilan ettiklerini aktararak, "Elbette Bilim Kurulunun alacağı karar bizim için çok önemli. Bilim Kuruluna Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni eylül ayında yapmak için başvuracağız ama onlar bu tarihi ötelerse de çok önemli değil. Ekim ayı da olsa kasım ayı da olsa tek amacımız Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yağlı güreşte Kırkpınar, Kumluca, Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerinin önemine değinen Aydın, "Bu 4 yağlı güreş organizasyonu çok önemli. Güreşçilerin bu yıl mağdur olmaması için mutlaka bu güreşlerin yapılmasını istiyoruz. Ama benim şahsi fikrim Kırkpınar'dan önce Kumluca ve Kurtdereli yağlı güreşlerinin yapılması. Tabii bu konuda da Bilim Kurulunun vereceği karara göre hareket edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Olimpiyat köyü projesi


Kırkpınar'ın güvenli bir şekilde yapılması için Olimpiyat Köyü projesi plandıklarını anlatan Musa Aydın, şöyle devam etti:


"Güreşçiler başvurularını yaptıktan sonra onları 14 gün boyunca karantinaya alacağız. Ayrıca belirli aralıklarla testlerden geçireceğiz. Sadece güreşçiler değil yağlı güreşlerde görev alacak herkes belirlenen bölgenin dışına çıkmayacak ve kimseyle temas etmeyecek. Sürekli teste tabi olacaklar. Böylelikle güreşlerin yapılacağı güne kadar virüs riski en aza indirilmiş olacak. Karantina bölgesinde kim olursa olsun testi pozitif çıkanlar yer alamayacak."


Yağlı güreşin seyircisiz olmayacağının altını çizen Aydın "Tribünlere gelenlerin öncelikle ateşleri ölçülecek. Temiz maskeler verilecek. Sosyal mesafeye uygun olması için ikişer metre arayla oturacaklar. Yani tüm önemler alınacak." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin pandemi sürecini çok iyi yönettiğine dikkati çeken Musa Aydın, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyaya örnek bir çalışma yürüttü. Adeta Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin içindeyiz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Ülkemiz normalleşme sürecinde büyük adımlar attı. Geçen hafta milyonlarca öğrenci üniversite sınavına girdi. Tüm bu çalışmalar nasıl güvenli şekilde yapıldıysa bizim geleneğimiz olan kültürümüz olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de son derece sağlıklı bir şekilde yapılacağına inanıyorum. Güreşçilerimizin yaşadığı stresi ve beklentiyi çok iyi anlıyorum. Onların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Hiç merak etmesinler. Bilim kurulundan sonuç çıkar çıkmaz Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile yeniden bir araya gelerek gerekli açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."

Kırkpınar, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son kararı Bilim Kurulu verecek - Son Dakika Spor

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