Tarihi kitaplar, müzayedede alıcı buldu - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da Sahafiye ve Nadide Kitaplar Müzayedesi düzenlendi. Müzayedede birçok eski kitap açık artırma usulüyle yeni sahibini buldu. Birçoğu yazarları tarafından imzalı olan kitapları almak için alıcılar birbiri ardına teklif verdi.

Eyüpsultan'da Sahafiye ve Nadide Kitaplar Müzayedesi düzenlendi. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen müzayedede birçok eski kitap yeni sahiplerine kavuştu. Basıldığı dönemde yazarları tarafından imzalanan kitaplar için müzayedeye katılan kitap severler birbiri ardına teklif verdi. Münadi Hasan Hüseyin Karabağ'ın yönetiminde gerçekleşen müzayedeye kitap severlerin yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'de katıldı.

"KİTAPLAR TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Müzayedeye katılan ve kitap satın alan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Pandemi sürecinde vatandaşlara kitap meselesini farklı açıdan baktıralım. Müzayedede 50 yıllık, 100 yıllık kitapları vatandaşlarla buluşturmak için ilkini yaptık. Müzayededeki kitaplar epey derin ve geniş. O yüzden daha sonra yapılacak müzayedemize bütün kitap severleri bekliyoruz. Burada çok güzel eserler var. Kitapların kendisi bile tarihi eser gibi olmuş artık. İçinin güzelliği dışında kendisinin de tarihi eser niteliği kazanması ayrı bir güzellik" diye konuştu.