Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede - Son Dakika

DENİZLİ'de iş yeri ve otomobil kurşunlaması ile 2 asırlık olduğu tahmin edilen tarihi bir konağın kundaklaması olaylarına karıştıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'taki 2 asırlık olduğu tahmin edilen ve koruma altında bulunan 2 katlı Rum konağında geçen 10 Ekim'de yangın çıktı. 2 bloktan oluşan ahşap konak, yangında kül oldu. Kundaklama şüphesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının toplam 316 saatlik incelemesi sonucu şüphelilerin eşkalleri belirlenip, kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin kaldıkları adreslerin belirlenmesinin ardından dün düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 2 el telsizi, kuru sıkı tabanca, kelepçe, bıçak, 200 fişek ele geçirildi.

KURŞUNLAMA ANLARINI ÇEKMİŞLER

Yapılan incelemede şüphelilerin İlbade ve Atalar Mahallesi'nde meydana gelen araç kurşunlaması, Adalet, Kınıklı ve Fesleğen mahallerinde meydana gelen iş yeri kurşunlaması olaylarına karıştıkları da belirlendi. Şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayarlarda olayları gerçekleştirdikleri sırada kendi çektikleri görüntülerin yer aldığı tespit edildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.