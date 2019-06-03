Son Dakika Haberleri: Tarihi Nabizade Konağı alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmadı
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Tarihi Nabizade Konağı alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmadı

1 saat önce

Kadıköy'ün Hasanpaşa Mahallesi'ndeki Nabizade Sokakta yer alan tarihi Nabizade Konağının çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Günümüzde dernek lokali olarak kullanılan Nabizade Konağının çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede bütün çatıyı kaplayan dumanlara bölge itfaiye ekibinin yetersiz kalması üzerine destek ekip istendi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye itfaiye ekiplerinin de uzun süren çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

YANGININ NEDEN ÇIKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yangının çevre binalara sıçramaması için uğraş veren ekipler konak içerisinde yaptıkları çalışmada herhangi bir kişiye rastlamadı. Polisin sokak giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldığı görülürken yangının neden çıktığı araştırılıyor.

ŞANS ESERİ BİNADA KİMSE YOKTU

Yükselen dumanları gören bir vatandaş yangın anını şöyle anlattı, "Ben dükkandaydım, itfaiye geçti dört beş tane sokak arasındaymış, dumanlar çıkıyordu bende koştum geldim baktım. Ahşap, tarihi bir bina yeni yapılmış güzel bir binaydı ama maalesef gitti. Herhangi bir can kaybı yok çünkü sabaha karşı oldu kimse yoktu" dedi.

Tarihi Nabizade Konağı alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmadı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:13 Kaynak: İHA
Kadıköy, 3. Sayfa
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