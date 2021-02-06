Tarihi konak hırsızların hedefi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Tarihi konak hırsızların hedefi oldu

Tarihi konak hırsızların hedefi oldu

06.02.2021 08:51

ERZURUM'daki 300 yıllık Paşabey Konağı, hırsızlar tarafından talan edildi.

ERZURUM'daki 300 yıllık Paşabey Konağı, hırsızlar tarafından talan edildi. Konağın üst katındaki baca kapısını kırarak, içeri giren hırsızlar, 350 yıllık tüfek dahil birçok tarihi eşyayı çalıp, kayıplara karıştı.

Merkez Yakutiye ilçesinde, Üç Kümbetler'in yanında bulunan tarihi Paşabey Konağı, hırsızların hedefi oldu. Üst kattaki baca kapısını kırıp, konağa girdiği belirlenen hırsızlar, tarihi eşyaları çalarak, kaçtı. Maddi ve manevi değeri olan neredeyse tüm eşyaların çalındığını söyleyen konak sahibi Hakem Akgül, hırsızların bir an önce bulunmasını istedi. Tarihi konağın, içinde bulunan eşyalarla ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu söyleyen Akgül, "Konağımız, tarihi 300 yıllık bir yapı. Babamızdan bizlere kaldı. Emekli olduktan sonra evimize sahip çıktık. Çok çabaladım, köylere gittim. Gezdim, dolaştım; nerede güzel eski bir eşya varsa aldım. Uzun yıllar konağımda sakladım. Yemedim, içmedim; eski bakır ve gümüş tepsiler, kehribar tespihler, kazanlar aldım. Hepsini konağın içine dizdim. Amacım, Erzurum'da kültürümüzü yaşatmaktı. Bu bölgede bir kültür evi olsun istedim. 2 gündür konağa gelemiyordum. Geldiğimde gördüklerime inanamadım. Güvenlik kameralarına takılan 3 kişi, gece saatlerinde baca kapısını kırarak içeri girmiş. Bütün kıymetli malzemeleri toplayıp kaçmışlar. Geldiğimde her yer dağılmıştı. Odaya koyduğum vazoların çoğunu kırmışlardı. En azı 100 yıllık olmak üzere 300 yıllık eşyalardan bahsediyorum. Dedemden kalma 350 yıllık bir tüfeğim vardı, 8 eski kılıç vardı" dedi.

300 YILLIK KAPIYI KIRMIŞLAR

Tarihi konakta bulunan değerli tüm eşyaların çalındığını söyleyen Akgül, "Tarihi konak olduğu için 300 yıllık kapısı vardı. Bu kapıyı nasıl kırabilirler, aklım almıyor. Hiç değilse çıkar bir kenara at. Kırdıkları kapıya çok üzülüyorum. Eliniz nasıl vardı da o kapıyı kırdınız? Hiç mi vicdanınız yok? Ecdadımız o kapıyı yapmış, bize bir tarih bırakmış. O tarihi kırıp, talan ettiler. Şu an hangi ustayı getirirseniz getirin, o kapıyı tamir edemez. Çok büyük zararım var, henüz olayın şokunu üstümden atamadığım için toplam zararı hesaplayamadım. Beni perişan ettiler. Emeklerime yanıyorum, bu zalimler tarihe zarar verdiler. Eşyalarımı götürenlere sesleniyorum. Hepsi Allah'tan bulsun. Aldıklarını geri getirip teslim etsinler. Çok ama çok üzgünüm. Emek verdiğim her şey ziyan oldu. Yıllarca çalışıp çabaladığım her şey bir gecede ziyan oldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi konak hırsızların hedefi oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:49 İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakılması Olayına Demet Akalın'dan Sert Tepki: Sizden Daha Medeni ve Ahlaklıyız
10:45 Demet Akalın, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ateş püskürdü
10:47 Fransa'da polis 17 yaşındaki sürücüyü öldürdü, protestocular sokağı ateşe verdi
10:43 Polisin 17 yaşındaki genci öldürdüğü Fransa'dan gelen görüntüler endişe verici! Onlarca aracı ateşe verdiler
10:26 İsmail Kartal'ın yönetimden ilk talebi Zajc ile sözleşme uzatılması
10:22 İsmail Kartal "Acilen çağırın" dedi! Miha Zajc'ın menajeri apar topar İstanbul'a geliyor
10:09 iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Modellerinin Kılıfları Sızdı
10:05 Video internete sızdı! İşte iPhone 15'lerde bizi bekleyen büyük değişiklikler
10:00 Yok böyle istek! Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
09:56 Özge Özpirinçci, kendisine küfür etmesini isteyen hayranının isteğini geri çevirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 11:15:16. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi konak hırsızların hedefi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement