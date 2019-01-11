Son Dakika Haberleri: Tarihi Konak Kül Oldu

Tarihi Konak Kül Oldu

1 saat önce

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.

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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.

 

Yangın, öğle saatlerinde, Akçakoca Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Akçakoca'nın tarihi mahallesi olarak bilinen mahallede Ayhan Özdemir'e ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılmaz hale geldi. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:55 Kaynak: DHA

Akçakoca, Güncel
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