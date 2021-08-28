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TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR - Son Dakika

TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR

28.08.2021 11:40

BURDUR'da yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen konak iş insanı Mustafa Özboyacı tarafından restore ediliyor.

BURDUR'da yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen konak iş insanı Mustafa Özboyacı tarafından restore ediliyor.

Merkez Çeşmedamı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 150 yıllık Başmuallim Mahmut Çingir Konağı restore ediliyor. İş insanı Mustafa Özboyacı tarafından 2017 yılında satın alınan, iki katlı 160 metrekare ahşap konak Burdur kültürüne kazandırılacak.

Mustafa Özboyacı, Burası Burdur'un Başmuallimi Mahmut Çingir'in konağı. Hem ikamet etmişler hem de resmi işlemleri burada yapmışlar. Çünkü buranın projesini hazırlarken sanat tarihçisi arkadaşımız içerideki bir odanın kapısının işlemelerinin farklı olduğunu, odalardan iç dairelere açılan pencereler var bunların bir resmi dairede olacağını söyledi. Bu durum burada resmi işlemlerin de yapıldığını gösteriyor. Binada 1933 tarihi var ama yapılan çalışmalarda binanın bazı yerlerde Rum yapısı taş duvar görünmekte, tam olarak tarihini bilmemekle birlikte yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilmekte dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hibe desteğine müracaat ettiklerini kaydeden Mustafa Özboyacı, Bu desteğe tüm vatandaşlarımız müracaat edebilir. Önce proje için müracaat ettik 25 bin lira hibe destek aldık. Projelerimiz Antalya Rölöve ve Anıtlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra imalat için tekrar müracaat ettik, yaklaşık 130 bin lira da oradan bir destek alacağız. Restorasyon çalışması yaklaşık 1,5 ay oldu başlayalı. Yaklaşık 2 ay sonra tamamlamayı düşünüyoruz. Projemizi evin eski halini bozmadan tasarladık. Bu tarihi yapıyı tekrar Burdur'a kazandırmak istiyoruz diye konuştu.

TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR
TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR
TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR
TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR

Restorasyon, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ KONAK RESTORE EDİLİYOR - Son Dakika


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