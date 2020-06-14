Tarihi konak turizmin hizmetinde - Son Dakika

Tarihi konak turizmin hizmetinde

Tarihi konak turizmin hizmetinde Kahramanmaraş'ta tarihi Zabun Konağı, restore edildikten sonra şimdi yöresel yemeklerin sunulduğu restoran olarak hizmet veriyor Kahramanmaraş'ta tarihi Zabun Konağı, restore edildikten sonra şimdi yöresel yemeklerin sunulduğu restoran olarak hizmet veriyor.

Tarihi konak turizmin hizmetinde

Kahramanmaraş'ta tarihi Zabun Konağı, restore edildikten sonra şimdi yöresel yemeklerin sunulduğu restoran olarak hizmet veriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarihi Zabun Konağı, restore edildikten sonra şimdi yöresel yemeklerin sunulduğu restoran olarak hizmet veriyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi eserlerinin korunarak turizme kazandırılması ve şehrin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanan restore edilen "Zabun Konağı, tarihi kaynaklara göre, eski Postahane Binası olarak uzun yıllar kamuya hizmet etti.

Dönemsel müdahalelere maruz kalan konak, 1905 ve öncesinde zemin kat, ermeni iki kardeş (doktor ve diş hekimi) tarafından iş yeri, 1905 sonrası 1.ve 2. katlar yapılarak Kurtuluş Savaşı'na kadar konut, 1915-1959 arası Kurtuluş Savaşı sonrasında Ermeni kardeşlerin şehri terk etmesiyle boşalan bina postane, 1959 sonrası postane taşınarak zemin kat muayenehane ve kuyumcu atölyesi, üst katlar konut olarak 2000 yıllarına kadar kullanıldı.

Günümüze geldiğinde ise boş olarak bulunan yapı restore edilerek kültür ve turizme kazandırılmak üzere Zabun ailesinden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na geçti.

2011 yılında hazırlanan restorasyon ve tefrişat işlerinden sonra Zabun Konağı, yeniden hayat buldu. Yenilenen ve sağlamlaştırılan ahşap zeminler, bağdadi üzerine horasan sıva duvar yapıları, Maraş Kalesini gören rustik karolarla döşeli terasları, nişlerle süslenmiş yemek salonları, tonozlarla bezenmiş tavanları, alaturka kiremitle kaplanan çatısı, aslına uygun formda yeniden yapılan merdiven ve korkulukları konağın ilk günkü kokusunu günümüze taşıyor.

Genç girişimci Ahmet Yuvayapan tarafından yöresel yemeklerin sunulduğu restoren olarak işletilen konakta, Maraş dondurması külahı ile birlikte üretilerek ikram ediliyor.

Konak hakkında bilgi veren Yuvayapan, "Zabun Konağı, Kurtuluş Savaşı'ndan önce iki ermeni kardeş tarafından yapılmış ve kurtuluş yıllarında postane binası olarak kullanılmış. Bir rivayete göre cumhuriyetin ilanının telgrafı bu konaktaki telgrafa gelmiş. Kurtuluş yıllarında satışına karar veriliyor ve Zabun ailesi tarafından satın alınıyor. Üç kat, yedi oda ve iki teras bulunuyor konakta. Tarihi Maraş kalesinin en net görüldüğü önemli bir konumda bulunan bir konaktır. Burada Maraş dondurmamızı farklı bir lezzetle üretiyoruz. Hafta sonları kahvaltı hizmetleri sosyal mesafe kuralları içinde vatandaşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Müşteri İlker Apaydın ise, "Kendimizi bir tarihte yolculuğa girmiş hissediyoruz. Genç bir girişimci ile burası adeta yeniden canlanmış. Pandemi süreci ile ilgili sosyal mesafe ile konuklarını ağırlıyorlar. Kentin yöresel lezzetlerini tatma imkanı da buluyoruz" diye konuştu.

Tarihi konak turizmin hizmetinde

Kahramanmaraş, Konak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi konak turizmin hizmetinde - Son Dakika

Son Dakika

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