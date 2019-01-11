Son Dakika Haberleri: Tarihi Konak Yandı

Tarihi Konak Yandı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı tarihi konak kullanılmaz hale geldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı tarihi konak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın tarihi mahallesi Orhangazi'de Ayhan Özdemir'e ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen konağın bitişinde yer alan bir evde ise kısmen hasar oluştu.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:27 Kaynak: AA

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