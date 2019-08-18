Son Dakika Haberleri: Tarihi konak yangında küle döndü
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Tarihi konak yangında küle döndü

58 dakika önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü.

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ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü. Yangının sıçradığı bitişik konakta ise hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Konakoğlu Mahallesi 597 Sokak'ta  Hüseyin Helvacı'ya ait iki katlı tarihi Helvacı Konağı'nda çıktı. Konaktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap konağı saran alevler, bitişikteki başka bir konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, tarihi konağı kullanılmaz hale getirdi. Alevlerin sıçradığı diğer konakta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:19 Kaynak: DHA
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