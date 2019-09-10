Tarihi konaklar turizme kazandırılacak

Edirne Valiliğince restore edilecek harap haldeki iki tarihi konak turizme hizmet verecek.

Trakya Kalkınma Ajansına valilikçe, turizmde sunulan hizmetin daha kaliteli hale getirilmesi amacıyla "Evimize Hoş Geldiniz" ve "Edirne Turizm Akademisi" adıyla sunulan projeler, 2019 yılı Turizm Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından, valilik makamında imzalanan sözleşme çerçevesinde Kaleiçi semtindeki iki konağın restore edilmesi planlanıyor.

Restorasyonu yapılacak konaklardan birinde, kurulacak "Edirne Turizm Akademisi" hizmet verecek. Akademide, esnafa Yunanca ve Bulgarca gibi dillerin yanı sıra müşteri ilişkileri ve pazarlama konularında eğitim verilecek.

Yenilenecek diğer konakta ise Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfınca, "Evimize Hoş Geldiniz" projesi yürütülecek. Konak, proje kapsamında butik uygulama oteli olarak hizmet verecek.

Projelerin 15 ay içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.