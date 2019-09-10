Son Dakika Haberleri: Tarihi konaklar turizme kazandırılacak
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Tarihi konaklar turizme kazandırılacak

1 saat önce

Edirne Valiliğince restore edilecek harap haldeki iki tarihi konak turizme hizmet verecek.

Tarihi konaklar turizme kazandırılacak, System.String[]

Edirne Valiliğince restore edilecek harap haldeki iki tarihi konak turizme hizmet verecek.

Edirne, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:00 
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