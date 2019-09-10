Tarihi konaklar turizme kazandırılacak
1 saat önce
Edirne Valiliğince restore edilecek harap haldeki iki tarihi konak turizme hizmet verecek.
Edirne Valiliğince restore edilecek harap haldeki iki tarihi konak turizme hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:00
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