Tarihi konakların kar güzelliği - Son Dakika
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Tarihi konakların kar güzelliği

11 dakika önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışıyla birlikte tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışıyla birlikte tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.


Karabük genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük merkez ve ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan ve evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu ilçesinde, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprüler kar yağışıyla birlikte doyumsuz görüntüler oluşturdu.


Karabük-Bartın Karayolu'nda da etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Tipi şeklinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Karayolları ekipleri aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.


Karabük-Bartın Karayolu Beştepeler ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulurken, bazı vatandaşlarda kar yağışının tadını çıkardı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
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