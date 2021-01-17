Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaza büründü - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışıyla Bağlar ve Tarihi Çarşı bölgesindeki tarihi konaklar, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin bulunduğu ilçede, karla kaplanan tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent geneli ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı devam ediyor.

Karabük- Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.