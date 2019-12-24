Tarihi konakta ilmek ilmek halı dokuyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi konakta ilmek ilmek halı dokuyorlar - Son Dakika

Tarihi konakta ilmek ilmek halı dokuyorlar

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta Roma mezarının da bulunduğu tarihi Üdürgücü Konağında, el emeği göz nuru el dokuma halılar Germanicia Antik Kenti ve Dulkadiroğlu Beyliğine özgü motifleriyle ilmek ilmek işleniyor.

Tarihi konakta ilmek ilmek halı dokuyorlar, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Roma mezarının da bulunduğu tarihi Üdürgücü Konağında, el emeği göz nuru el dokuma halılar Germanicia Antik Kenti ve Dulkadiroğlu Beyliğine özgü motifleriyle ilmek ilmek işleniyor.


Dulkadiroğlu Üdürgücü Konağı, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yenilenme işlemi tamamlandıktan sonra hizmete açıldı. Konağın bir bölümü ise 15 bin yıla uzanan el dokuma halıcılıkla atölye olarak tasarlandı. Roma dönemi mezarlarının da yer aldığı konakta kursiyerler, Germanicia Antik Kenti ve Dulkadirli Beyliği'ne özgü motiflerini dokuma tezgahında rengarenk iplerle ortay acıkıyor.


Konakta 15 kursiyerin halı dokumayı öğrendiğini söyleyen eğitmen Hatice Işık, bir halının ortalama 15 günde tamamlandığını söyledi. Oluşturulan atölye sayesinde geçmişte sıkça kullanılan el dokuma halılarının yeniden gün yüzüne çıktığını söyleyen eğitmen ışık, kursiyerlerin tarihi mekanda psikolojik olarak rahatladığını ve hazırladıkları ürünlerle ev ekonomisine de katkı sağladıklarını söyledi. Işık, "Konağın alt tarafında Roma döneminden kalma mezar vardır. Hem aşağısı tarihi bir mekan, hem de kursumuzda tarihten günümüze gelen halıcılık kursumuz vardır. Bu kursumuzda, 15 öğrenciye dokuma halı öğretiyoruz. Dokuma halıcılığının geçmişi yaklaşık 15 bin yıllık var ve bizler burada Dulkadiroğulları Beyliği ve Germanicia Antik Kentine özgü motiflerini işliyoruz. Burada sıkça yapılan 60'a 90 santimetrelik bir halıda 194 ilmek atılıyor ve daha sonra döke dediğimiz ipleri geçiriliyor ve boydan ise yaklaşık bine yakın ilmek atıyoruz. Öğrencilerimiz el becerisine göre bir ayda da bitirebiliyor, 15 günde de bitirebiliyor. Burada bazı öğrencilerimiz psikolojik hap kullanıyorlardı ve hapları kullandıktan sonra o hapları bıraktılar" diye konuştu.


Kursiyer Birsen Çoban, "Evde sıkılanlar için güzel bir uğraş ve ben 2 günde öğrendim. Hem kazanç olarak, hem de ruhsal olarak gayet güzel bir eğitim merkezi" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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