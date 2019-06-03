Tarihi konakta yangın
1 saat önce
Kadıköy'de tarihi Nabizade Konağı'nın çatısında sabaha karşı yangın çıktı.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:13 Kaynak: İHA
'de tarihi Nabizade Konağı'nın çatısında sabaha karşı yangın çıktı.
Kadıköy Hasanpaşa
Mahallesi Nabizade Sokak'ta bulunan tarihi Nabizade Konağı'nın çatısında saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dernek lokali olarak kullanılan konağın çatısında çıkan yangın sırasında kısa sürede bütün çatıyı dumanlar kapladı. Bölge itfaiye ekibinin yetersiz kalması üzerine destek ekip istendi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye itfaiye ekiplerinin de uzun süren çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için uğraş veren ekipler konak içerisinde yaptıkları çalışmada kimseye rastlamadı. Polisin sokak giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldığı görülürken yangının nedeni araştırılıyor. Sabah
saatlerinde olduğu için kimse yoktu
Yükselen dumanları gören bir vatandaş, "Ben dükkandaydım, itfaiye geçti dört beş tane sokak arasındaymış, dumanlar çıkıyordu ben de koştum geldim baktım. Ahşap, tarihi bir bina yeni yapılmış güzel bir binaydı ama maalesef gitti. Herhangi bir can kaybı yok çünkü sabaha karşı oldu kimse yoktu" dedi. - İSTANBUL
Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!
Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi
Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü
Kıskançlık krizi ölüm getirdi! Karı-koca birbirini bıçakladı