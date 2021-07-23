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Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı - Son Dakika

Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı

23.07.2021 14:10
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı, System.String[]

Erzurum Kongresi, 102. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte bir kez daha canlandırıldı.

Erzurum Kongresi, 102. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte bir kez daha canlandırıldı. Etkinliklerde F-16 savaş uçaklarının gösterisi ise nefes kesti.

İlk tören Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erzurum Anadolu Lisesi öğrencisi Öznur Bahar, Erzurum Kongresi adlı şiirini okudu. Günün anlam ve önemine binaen konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kahraman yurdun çok kıymetli evlatları, bundan tam 102. yıl önce 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan Erzurum Kongresi enkaz altında kalan milletimizin yeniden hayata dönmesini sağlayarak, ulusumuzun ebedi varlığını tüm dünyaya göstermiştir. 1914 yılında başlayan, 1918 yılında sona eren 1. Dünya Harbi devletimizin çetin şartları altında geçti. Pek çok cephede savaşıldı. 100 binlercesi şehit oldu, üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan haline getirdi" dedi.

Konuşmalardan sonra Erzurum Bar ekibi gösteri yaparken, ikinci tören Kongre binasında yapıldı. Tarihi kongrenin canlandırıldığı programda muharip uçak gösterisi nefes kesti. Atatürk'ü temsili olarak canlandıran tiyatro sanatçısı Metehan Şahiner, fayton ile geldiği tören alanında vatandaşları selamladı. Kongre binasına girişte dönemin müftüsünü canlandıran oyuncu dua etti. Yapılan duanın ardından Türk bayrağı devir teslim töreni yapıldı. Tarihi kongrenin canlandırıldığı programda temsili Atatürk, milletvekillerine bilgi verdi. Kongre binasının üzerinde F-16'larla yapılan solo uçuş gösterisi nefesleri kesti. Erzurum Valisi Okay Memiş uçuşu gerçekleştiren pilotlarla teşekkür konuşması yaptı. Tören Erzurum Büyükşehir Belediyesinin mehteran ekibinin gösterisi ile son buldu.

Vali Memiş, "Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlanıyor. Pandemiye rağmen bu törenleri coşku ile kutladık. Bugün bizim mutlu günümüz. Erzurum Cumhuriyet tarihinin temellerinin atıldığı kenttir. Erzurum olarak gururluyuz. Atatürk Erzurum'a geliyor ve 53 gün kalıyor. Atatürk Erzurum'a geliyor ama ordu ile ilişkisi kesilmiş durumda. Dönemin yönetimi tarafından Atatürk hakkında yakalama ve tutuklama kararı bile verilmiştir. O dönem Kazım Karabekir Paşa en güçlü orduya sahip. Kazım Karabekir Paşa Atatürk'ü görünce 'Ordu olarak emrinizdeyiz paşam' deyince işin şekli değişiyor. Alınan kararlarla manda ve himaye kabul edilmeyecek, millet kendi kaderini yine kendi verir durumuna geliyor. Erzurum Anadolu'nun kapısı durumundadır. Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duygularımı ifade ediyorum. Ülke içerisinde bulunan terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor. Mavi vatanda mücadeleler devam ediyor. Her alanda bağımsızlık mücadelemizi veriyoruz. Dünya 5'ten büyüktür. Pandemiye rağmen üreten ve gelişen bir ülke konumundayız. 24 Temmuz Basın Bayramınızı da tebrik ediyorum. 3 yıla yakındır görevdeyim, her olayı sizlerle paylaştım. Devletin yürüttüğü özel durumlar hariç her konuda sizlerle birlikte oldum" diye konuştu.

Erzurum Kongresi törenlerinde altıncı kez Atatürk'ü canlandıran Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve aynı zamanda dizi oyuncusu Metehan Şahiner, "Öncelikli olarak Basın Bayramınızı kutluyoruz. Bizler Erzurum Devlet Tiyatrosu teknik ekibi olarak 23 Temmuz 1919 yılında yaşanan olayı canlandırmaya çalışıyoruz. Bizim için onur ve gururdur. Atatürk'ü canlandırmada 6. yılıma girmiş bulunuyoruz. Sanatçı olarak içimdeki hissiyatımı sizlerle paylaşamam ama bunu ancak o anı yaşayan bilir, büyük bir gurur, büyük bir onurdur. Keşke bizler de o dönemlerde yaşamış olsaydık" dedi.

Etkinliklere Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Erhan Uzun, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, askeri ve mülki erkan katıldı. - ERZURUM

Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Erzurum, Kongre, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı - Son Dakika


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