Tarihi köprü zarar görmemesi için ağır vasıta araçlara kapatıldı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmed Paşa'nın adının verildiği tarihi köprüden ağır vasıta araçların geçişinin yasaklandığı açıklandı.

İlçede 1570 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen, Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığını ve 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad dönemlerinde 14 yıl Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını yapmış Sokullu Mehmed Paşa'nın adının verildiği tarihi köprünün korunması amaçlanıyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli İl Trafik Komisyonunca alınan kararda 3 bin 500 kilogram üzerindeki araçların tarihi taş köprüyü kullanmaları yasaklandı.

Yasak 15 Ocak'tan itibaren uygulanacak.

16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sefere çıkan orduya hizmet etmek amacıyla inşa ettiği köprü, yaklaşık 5 asırdır ilk günkü ihtişamıyla ayakta duruyor.