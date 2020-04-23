Tarihi köprüde İstiklal Marşı coşkusu - Son Dakika

Tarihi köprüde İstiklal Marşı coşkusu
6 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Ardahanlılar, saat 21.00'de tarihi Halilefendi Köprüsü üzerinde İstiklal Marşı'nı söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Ardahanlılar, saat 21.00'de tarihi Halilefendi Köprüsü üzerinde İstiklal Marşı'nı söyledi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı'nı söyledi. Ardahan'da da bazı vatandaşlar balkonda İstiklal Marşı'nı söylerken bir grup vatandaşta tarihi köprü üzerinde bir araya gelerek İstiklal marşını birlikte okudu. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de katıldığı etkinlikte bir araya gelen Ardahanlılar sosyal mesafe kuralına uyarak birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Başkan Demir, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyetini kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş savaşını veren, kurtuluş savaşı için kurulmuş olan dünyadaki tek meclis olan Büyük Millet Meclisinin tüm üyelerini saygıyla yad ediyoruz. Onlar o meclisi kurmayıp düzenli ordu için gerekli çalışmayı yapmasalardı bugün biz bu topraklarda olmayacaktık. Tıpkı 1920 öncesi gibi bu köprüde başka milletler olacaktı. Bizim geçmişimize bir borcumuz ve çocuklarımıza da ödevimiz var. Bugünlerde siyasi görüş gözetmeksizin Türkiye cumhuriyetini ilelebet sürdüreceğiz. Kazım Karabekir paşanın dediği gibi, 'Boğazlar boğazımız, Kars-Ardahan bel kemiğimizdir' buralar elde bulundurulmadıkça Anadolu'nun müdafaası zordur" dedi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:40 Kaynak: İHA
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